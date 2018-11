Presedintele Poli Iasi, Adrian Ambrosie, aparat de fosti colegi de echipa: "Ne cunoastem de 42 de ani. Putem afirma cu tarie ca familia lui e un exemplu pozitiv pentru cei din jur"

Adrian Ambrosie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi fosti colegi de echipa ai lui Adrian Ambrosie la Politehnica Iasi si actuali profesori de educatie fizica in Iasi au reactionat dupa aparitia scandalului in care este direct implicat actualul presedinte al Politehnicii Iasi. Urdaru Dragos, Liviu Petrache, Adrian Dobrea, Sorin Stefan, Mihai Dragoi si Daniel Cantea au semnat un comunicat in care precizeaza ca familia lui Adrian Ambrosie reprezinta un exemplu pozitiv pentru cei din jurul lor. Citeste si: Poli Iasi, supusa la atacuri inainte de meciul cu FCSB! Imaginea lui Adrian Ambrosie a avut de suferit in urma unui articol mincinos Redam mai jos cumunicatul integral: ”In urma a ceea ce a aparut intr-o publicatie, referitor la &n ...