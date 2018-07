Presedintele PSD a anuntat oficial cand va avea loc referendumul pentru modificarea Constitutiei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca referendumul pentru familia traditionala va avea loc fie in 30 septembrie, fie in prima duminica a lunii octombrie. Citeste si: Liviu Dragnea, replica pentru Klaus Iohannis! Ce a discutat cu premierul Irlandei ”Nu, dumnealui nu a abordat subiectul. Aici lucrurile au intrat pe ultima 100 de metri, la inceputul lunii septembrie, in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul pentru declansarea referendumului si referendumul poate fi organizat fie pe 30 septembrie, fie in prima duminica din octombrie. Trebuie sa vorbim si cu Guvernul, pentru a avea bani in buget. Nu e obligatoriu sa fie duminica si nu e obligatoriu sa fie doar o zi”, a declarat Liviu Dragne ...