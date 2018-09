Presedintele PSD sustine ca actiunea Parchetului General privind punerea sub acuzare a sefilor Jandarmeriei are ca scop "timorarea fortelor de ordine din Romania"

"Convingerea mea este că jandarmii au acţionat legal. După părerea mea, această acţiune a Parchetului General are ca obiectiv timorarea forţelor de ordine din România. Ăsta este punctul meu de vedere. N-am văzut o grabă în a-i ancheta pe cei care au distrus, care au fost violenţi, pe cei care au lovit. Asta n-am văzut-o", a declarat Dragnea la finalul CExN al PSD.

Acţiunea Parchetului General privind punerea sub acuzare a şefilor Jandarmeriei are ca scop "timorarea forţelor de ordine din România", a susţinut, vineri, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, citat de Agerpres.ro Şefii Jandarmeriei şi un secretar de stat din MAI au fost puşi sub acuzare, vineri, în dosarul intervenţiei forţelor de ordine la protestul din 10 august, ei fiind informaţi de procurorii Parchetului General că au calitatea de suspecţi.