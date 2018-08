Presedintele Razvan Burleanu i-a premiat pe copiii participanti la „Summer Cup Iasi 2018” - FOTO

Razvan Burleanu cu campioana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Timp de doua zile, terenurile din Complexul Sportiv „Emil Alexandrescu” din Copou au gazduit turneul „Iasi Summer Cup 2018”, competitie pentru copiii Under 13 organizata de clubul Politehnica Iasi, in parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal si Asociatia Judeteana de Fotbal Iasi. In finala turneului, la care au asistat presedintele FRF Razvan Burleanu si directorul de dezvoltare Ciprian Paraschiv, s-au intalnit cele doua echipe ale Politehnicii Iasi, „Blu” si „Red”, victoria revenind primei formatii cu scorul de 10-2. Copiii de la Unirea Ruginoasa au intrat in posesia medaliilor de bronz, dupa victoria cu scorul de 5-1 obtinuta in fin ...