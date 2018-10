Presedintele Romaniei, prezent la o ceremonie istorica la Iasi! Are loc deschiderea anului universitar - FOTO, LIVE VIDEO

Klaus Iohannis 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: In aceste momente se intoneaza imnul national al Romaniei. UPDATE: In aceste momente, Klaus Iohannis a ajuns la Teatrul National. Presedintele Romaniei a fost asteptat de catre primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, viceprimari, rectorul TUIASI, dar si de catre ceilalti rectori. Stire initiala: In aceste momente, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a ajuns la Teatrul National. Presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, este prezent la Iasi astazi, 1 octombrie 2018, la invitatia Universitatii Tehnice (TUIASI) "Gheorghe Asachi" din Iasi, care va celebra, odata cu inceperea anului universitar, implinirea a 205 ani de cand Gheorghe Asachi infiinta la Iasi prima clasa de ...