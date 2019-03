Presedintele Sanitas: 'Majorarea propriu-zisa, la care se astepta toata lumea, de 25%, s-a transformat in unele spitale in minus 200, 300, 2000 de lei'

Creşterea propriu-zisă a veniturilor cadrelor medicale cu 25% s-a transformat în unele spitale în scăderi de sute sau mii de lei ale veniturilor acestora, a declarat miercuri preşedintele Sanitas, Leonard Bărăscu, la finalul discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS), potrivit agerpres.ro.

"Problemele punctuale (discutate cu reprezentanţii MMJS, n.r.) sunt că majorarea propriu-zisă, la care se aştepta toată lumea, de 25%, s-a transformat în unele spitale în minus 200, 300, 2000 de lei, în funcţie de salarizarea fiecăruia. Ultimele date, foarte proaste, erau din judeţul Călăraşi, cu acest tip de mare problemă. O altă problemă delicată, la nivelul Bucureştiului, este că la marile spitale care ţin totuşi de Ministerul Sănătăţii, spitale universitare care asigură intervenţii pentru toată ţara, în continuare medicii, asistenţii, biologii, infirmierele, primesc salarii mai mici decât spitalele care trimit pacienţi la ei. Noi nu dorim ca acelor colegi să li se scadă salariile, noi dorim ca aceia care cu adevărat vă primesc aici (medicii din Bucureşti, n.red.) să intre şi ei în rândul lumii şi să aibă şi ei un spor ca aceia care ţin de alt ordonator principal de credite, indiferent dacă e de natură locală sau dacă e de nivelul Consiliului Judeţean", a declarat preşedintele Sanitas.

"Vrem ca şi Ministerul Sănătăţii să aibă posibilitatea să ofere marilor spitale, pentru marile intervenţii, pentru că medicii de la Bucureşti primesc salarii cu 2000, 3000, 6000 de lei mai mici decât a celor care îi trimit", a adăugat Leonard Bărăscu.

Acesta s-a arătat mulţumit de disponibilitatea Ministerului Muncii de a dialoga cu sindicaliştii.

"Apreciem sincer faptul că pe ministrul Muncii îl interesează problemele noastre şi că a făcut o echipă în minister cu care noi am discutat. Problemele mari pe care le avem, cu scoaterea continuităţii, cu asigurarea din fondul Asigurărilor Naţionale de Sănătate a banilor necesari pentru aceste creşteri salariale, raportarea în primul rând la 2019 şi nu la 2018 a salariilor şi a tuturor veniturilor, a sporurilor care trebuie raportate pentru colegii noştri. Am discutat astăzi şi lucruri punctuale aici la Ministerul Muncii, colegii din cele 12 judeţe, care au venit de la sute şi mii de kilometri, aveau şi probleme fixe pe care le-am analizat, încearcă anumite răspunsuri, la partea asta cu dialogul care lipsea la un moment dat se pare că este o nouă deschidere astăzi la Ministerul Muncii, am primit atenţie, am fost chemaţi să revenim la Ministerul Muncii, pentru ca împreună cu domnul ministru să reluăm aceste subiecte care ţin de Legea 153 ( privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, n.r.) şi de Ordonanţa 114", a apreciat Leonard Bărăscu.

Peste 150 de membri ai Federaţiei Sanitas au protestat, miercuri, în faţa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, nemulţumiţi de efectele OUG 114/2018 şi ale Legii 153/2017 asupra celor care activează în domeniul sănătăţii, asistenţei sociale şi medicinei şcolare.

La protest au participat reprezentanţi ai Federaţiei Sanitas din judeţele Mehedinţi, Argeş, Bistriţa Năsăud, Vâlcea, Galaţi, Constanţa, Mureş, Vaslui, Maramureş, Suceava şi Giurgiu.

Mitingul din faţa Ministerului Muncii a fost a treia acţiune dintr-o serie de proteste programate de liderii Sanitas, ca reacţie la efectele reglementărilor Legii 153/2017 şi ale OUG 114/2018 asupra drepturilor salariale ale membrilor sindicatului. Cu o săptămână în urmă, sindicaliştii din sănătate au pichetat sediul Ministerului Sănătăţii, iar în urmă cu două săptămâni au protestat în faţa Ministerului de Finanţe.

În calendarul de proteste stabilit de sindicalişti, Sanitas anunţă organizarea unui miting de amploare în Bucureşti la începutul lunii aprilie.

Revendicările sindicaliştilor din sănătate vizează eliminarea din plafonul de 30% a indemnizaţiei de hrană şi a sporului pentru asigurarea continuităţii activităţii în unităţile sanitare şi de asistenţă socială, calcularea sporurilor şi a gărzilor la salariul de bază actual pentru toţi salariaţii din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială, asigurarea finanţării creşterilor salariale prin transfer de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, includerea contravalorii indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă şi pentru concediile medicale în suma salariilor de bază de la nivelul ordonatorului de credite, eliminarea inechităţilor în ceea ce priveşte aplicarea regulamentului de sporuri, corectarea inechităţilor din Legea 153/2017 şi includerea în Anexa II a tuturor categoriilor de personal din sănătate şi asistenţa socială, precum şi negocierea şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul sectorului "Sănătate. Activităţi sanitar-veterinare".