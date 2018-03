Presedintele si vicepresedintii Academiei Romane vor fi alesi in luna aprilie. Patru candidati, pentru cel mai inalt rol

Conducerea Academiei Române va fi aleasă prin vot secret în aprilie, când, pe 5 ale lunii, vor fi votaţi candidaţii pentru cea mai înaltă funcţie în cadrul forului, iar pe 20, vicepreşedinţii, scrie NEWS.RO.

Citeşte şi: Veşti de ULTIM MOMENT pentru bugetari: Klaus Iohannis A PROMULGAT legea

Alegerile pentru preşedinţia Academiei vor avea loc pe 5 aprilie, în Adunare generală, conform Statutului Academiei, care prevede că ele au loc din patru în patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie.



Potrivit purtătorului de cuvânt al forului, academicienii propuşi pentru candidatură sunt Cristian Hera, actual preşedinte interimar, Bogdan Simionescu, unul dintre cei patru actuali vicepreşedinţi ai Academiei, Ioan Aurel Pop, rector al Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca, şi Victor Voicu, actual secretar general al Academiei.

Dreptul de a face propuneri îl au secţiile şi filialele Academiei Române. Sunt acceptate, de asemenea, autopropunerile. Propunerea nu echivalează cu o candidatură, fiecare urmând să decidă dacă va dori să accepte candidatura.

Un membru al Academiei poate să deţină doar două mandate la conducere.

Cei patru vicepreşedinţii, precum şi secretarul general sunt aleşi, tot o dată la patru ani. Alegerile pentru aceste funcţii se desfăşoară la 2 săptămâni după alegerea preşedintelui. Anul acesta, aceste alegeri vor avea loc pe 20 aprilie.

Fizicianul Ionel Valentin Vlad, preşedinte al Academiei Române, a murit pe 24 decembrie 2017, la vârsta de 74 de ani. Interimatul este asigurat de academicianul Cristian Hera, inginer şi doctor în agronomie.

Academia Română, cel mai înalt for ştiinţific şi cultural din ţară, a fost înfiinţată în 1866. Are un număr de 14 secţii, în care, prin lege şi statut, pot fi înscrişi maximum 181 de membri titulari şi corespondenţi şi 135 de membri de onoare, dintre care cel mult 40 din ţară. În prezent, Academia Română are 87 membri titulari, 77 membri corespondenţi, 38 membri de onoare din ţară şi 87 membri de onoare din străinătate.