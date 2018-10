Presedintele Sindicatului Politistilor Europeni EUROPOL“ a pierdut procesul cu ANI: In momentul in care devii prea vocal si incomod, «sistemul» reactioneaza“

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României s-au pronunţat în dosarul în care Dorel Cosmin Andreica a încercat să anuleze un raport al Agenţiei Naţionale de Integritate.Pe data de 12 august 2013, Agenția Națională de Integritate a anunţat că a „constatat faptul că ANDREICA DOREL COSMINse află în stare de incompatibilitate începând cu data de 23 ianuarie 2013, întrucât exercită, simultan, atât funcția de agent principal de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu-Mare, cât și calitatea de administrator în cadrul „S.C. BOSS SPECIAL SECURITY S.R.L.”(societate comercială ce are ca obiect principal de activitate: activități de protecție și gardă)“.„Astfel, ANDREICA DOREL COSMINa încălcat atât dispozițiileart. 45, alin. (1), lit. g și i din Legea nr. 360/2002,potrivit cărora „Poliţistului îi este interzis să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale [...] să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică”, cât șidispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora„[...] funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice [...] funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca [...] funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”“, conform ANI.„ANDREICA DOREL COSMINa fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare. „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”. „Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”“, tot potrivit ANI.Pe data de 28 ianuarie 2015, Dorel Cosmin Andreica s-a adresat Curţii de Apel Bucureşti, chemând la judecată Agenţia Naţională de Integritate.Pe data de 28 octombrie 2015, Curtea de Apel Bucureşti a respins acţiunea reclamantului, ca neîntemeiată.Nemulţumit de decizia instanţei, pe data de 12 februarie 2016, Dorel Cosmin Andreica a contestat decizia Curţii de Apel Bucureşti la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.Pe data de 3 octombrie, magistraţii de la Curtea Supremă au respins recursul declarat de reclamantul Andreica Dorel Cosmin împotriva sentinţei nr. 2766 din 28 octombrie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Decizia este definitivă.Dorel Cosmin Andreica este fostul președinte al Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP) Satu Mare iar aproape de finele anului 2016 a înfiinţat Sindicatul Poliţiștilor Europeni „EUROPOL“.Contactat telefonic, şeful Europol ne-a declarat: „Eu am atacat un raport de evaluare al ANI din 2013 făcut la comandă la aceea vreme pentru că în momentul în care devii prea vocal şi incomod, "sistemul" reacționează. ANI m-a acuzat că am încălcat nişte prevederi abrogate implicit din 2010 de la apariția Legii 284/2010. Aştept motivarea deciziei ICCJ pentru a putea uza de celelalte căi de atac pe care le am la dispozitie. Important este de spus că aceste încercări de intimidare pe care le tot am de când am început activitatea sindicală, nu mă vor opri să susţin şi să promoveze în continuare interesele şi drepturile poliţiştilor la nivelul MAI“.