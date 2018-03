Presedintele Turciei a dat lumea peste cap! A facut o copila sa planga in fata a mii de oameni si i-a binecuvantat moartea - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a produs stupoare cand, in timpul unui discurs rostit in sudul Turciei, a adus pe scena o fetita imbracata in uniforma militara, pe care a indemnat-o "sa moara ca un martir", in timp ce aceasta plangea, a relatat miercuri publicatia belgiana Le Soir, potrivit agerpres.ro. In cursul congresului formatiunii sale, Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP), desfasurat in orasul Kahramanmaras, in 24 februarie, presedintele turc a decis sa urce pe scena o fetita imbracata in uniforma fortelor speciale. Timorata, ea i s-a alaturat lui Erdogan, care a declarat: "Daca va muri ca un martir, va fi acoperita cu un drapel, cu voia lui Allah!", relateaza Le Figaro. &q ...