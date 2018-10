Presedintele Turciei, Tayyip Erdogan: Oficialii sauditi trebuie sa demonstreze ca jurnalistul disparut a parasit Consulatul Arabiei Saudite

Tayyip Erdogan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Turciei, Tayyip Erdogan a spus luni ca Riad trebuie sa dovedeasca faptul ca jurnalistul disparut saptamana trecuta a parasit consulatul din Istanbul. ”Trebuie sa avem un deznodamant la aceasta investigatie cat mai curand posibil. Oficialii Consulatului nu se pot salva spunand pur si simplu ca ”el a plecat””, a spus Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta. Vezi si: Scandal in toata regula dupa ce Turcia a pierdut organizarea Euro 2024! "Un cutit infipt in spate" Oficialii turci au spus pentru Reuters ca ei cred ca Jamal Khashoggi a fost omorat in interiorul Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul. Presedintele Tayyip Erdogan ...