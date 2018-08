Presedintele USR cere DEMISIA ministrului Carmen Dan: „Pseudoraportul” despre 10 august este o musamalizare

Mai multe categorii de români se pot pensiona mai devreme după cum prevede noua Lege a pensiilor. De pildă, cei care muncesc în condiții de muncă grele vor primi la fiecare doi ani munciți o reducere de un an. Astfel, cei care muncesc în condiții de muncă grele vor primi la fiecare doi ani munciți, […] The post Unii dintre români se pot pensiona mai devreme. Ce categorii sociale beneficiază de această măsură appeared first on Cancan.ro.