Prestatia ridicola a lui Dancila a starnit mila la Bruxelles. Europarlamentar italian: „A fost o psihodrama”

Premierul Viorica Dancila a starnit mila europarlamentarilor socialisti de la Bruxelles, in timp ce incerca sa le explice cat de benefice sunt „reformele” din justitie, cat de corect a actionat guvernul in timpul mitingului din 10 august si de ce este necesar referendumul pentru familie. „O psihodrama”, a comentat un europarlamentar socialist.

„L-am intrebat pe un coleg italian din grupul socialist cum a fost intalnirea de ieri cu Dancila. ‘O psihodrama’, a zis el”, a relatat europarlamentarul Cristian Preda pe Facebook.

Dancila a trebuit sa faca fata unor critici dure din partea membrilor grupului socialistilor, din care face parte si PSD.

Europarlamentarul Ana Gomes i-a adus aminte, in timpul audierii din cadrul grupului socialistilor europeni, de cazul fraudarii fondurilor europene in care este implicat presedintele PSD, Liviu Dragnea.

„I-am adus aminte de cazul OLAF, in care Liviu Dragnea este acuzat de coruptie si frauda. Si de scrisoarea lui Giuliani prin care cere amnistia coruptilor”, a scris Ana Gomes pe Twitter. De asemenea, Dancila a fost intrebata si despre mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

Gomes nu a fost singurul europarlamentar socialist care a ingenuncheat-o pe Dancila. Alti doi europarlametari s-au aratat extrem de nemultumiti de referendumul pentru familie.

”Am auzit ca modificarea Constitutiei pentru a interzice accesul persoanelor de acelasi sex la casatorie este o cerere a cetatenilor, dar vreau sa va intreb, doamna premier, care este pozitia dvs? Care este pozitia dvs., va rog sa spuneti clar daca doriti sa ramaneti in linie cu carta fundamentala a drepturilor omului?”, i-a spus europarlamentarul Virginie Roziere premierului Dancila.

Un alt europarlamentar, Lopez Aguilar, a adaugat: ”Vreau sa discutam despre un tema pe care nu ati mentionat-o, un referendum groaznic pentru familie. Vreau sa vad ca Partidul Social Democrat din Romania se pozitioneaza impotriva acestei modificari”.

PSD sustine insa ca vizita lui Dancila a fost un succes, marcandu-se „sfarsitul propagandei anti-romanesti”.

„Dezbaterea de astazi din Parlamentul European a demonstrat inca o data ca, atunci cand dialoghezi, prezentand argumentele care stau la baza unei decizii, esti inteles chiar si de catre cei mai aprigi contestatari. Prezenta premierului Romaniei in Parlamentul European si modalitatea in care a prezentat pozitia executivului, in mod concret, cu fapte si argumente, au fost de natura de a lamuri partenerii nostri europeni faptul ca guvernul PSD ia decizii justificate, in concordanta cu legislatia interna si valorile europene”, afirma europarlamentarul Gabriela Zoana intr-un comunicat de presa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.