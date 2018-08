Presupusa tentativa de asasinat asupra lui Liviu Dragnea, subiect de GLUME in online: 'Acum apar informații ca și pe Dancila au urmarit-o niște invațatori'

După anunțul lui Liviu Dragnea, potrivit căruia anul trecut a fost ținta unei tentative de asasinat, rețelele de socializare au fost asaltate de glume și postări ironice referitoare la declarațiile liderului PSD.

"După toată faza cu asasinii lui Dragnea acum apar informații că și pe Dăncilă au urmărit-o niște învățători", "Ca să fie protejat de alte tentative de asasinat, propun ca să-l ascundem pe domnul Dragnea. La Jilava sau Rahova, de exemplu", "Pe urmele lui Dragnea au fost 4 asasini iar Viorica a fost urmarită de oranizația teroristă Al-Fabet", sunt câteva dintre mesajele postate pe Twitter.

"Spre deosebire de politicieni, cred că asasinii au un cod deontologic, nu pot face pe oricine martir", "Plângere penală pe numele lui Dragnea. La sfârșitul emisiunii a mușcat un cameraman de picior", "Pe Kennedy l-au omorit cu 2 asasini, pe Dragnea nici cu 4. Au si asasinii astia demnitatea lor", scriu internauții pe Facebook.

Si pagina de Facebook a Athenee Palace Hilton Bucharest a fost luată cu asalt de internauți, fiind postate sute de mesaje ironice, după ce Liviu Dragnea a spus că presupușii autori ai atentatului al cărui țintă era au fost cazați la acest hotel.

"Pentru că aveți camere pentru 4 persoane. Cred că s-au simțit atât de bine la voi, c-au uitat de ce au venit.

M-am cazat aici anul trecut, împreună cu alți 3 colegi de ăăă...muncă ( noi lucram intr-o firmă specializata in deratizări). Personalul a fost foarte amabil, discret, desi caram o groaza de armament...ăăă utilaje de deratizare. Nu am putut duce pana la capat treaba pentru care venisem, dar vom reveni in curand. Shalom, Livache. Nea' Georgică S. , vrem apartamentul ala fain de la 6, are vedere bună la drum.

Locatia perfecta pentru grupuri de 4 profesionisti, dintr-aceia care Muncesc Undeva In Europa Pe Salariu Decent.

Vă mulțumim pentru ajutor și data viitoare vă rugăm să vă implicați mai mult

Patru stele, câte una pentru fiecare asasin cazat aici anul trecut în aprilie

Buna ziua. Suntem patru baieti din strainatate, in delegatie. Aveti cumva camere libere la etajele superioare, cu vedere catre Alexandria, Teleorman?

Am auzit de la Liviu Dragnea că 4 dintre cei mai buni prieteni ai săi au stat la acest hotel. Păcat că nu au făcut ceea ce aveau de făcut. Oricum, vă doresc sa găzduiți mai multi fani ai lui Liviu Dragnea, in special pe George Soros", sunt cateva dintre mesajele postate.