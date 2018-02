Pret urias pentru Galaxy S9! Versiunea mai mare va costa mai mult ca iPhone X

Galaxy S9 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Precomenzile pentru Galaxy S9 ar putea incepe inca de pe 1 martie, urmand ca telefoanele sa fie livrate dupa data de 16 martie, scrie The Inquirer. In privinta pretului, informatiile nu sunt inca foarte clare. Stim inca ca telefonul va avea un pret de pornire cu cel putin 50 de euro mai mare ca Galaxy S8 la momentul lansarii. Cei de la GSM Arena spun ca modelul de baza va costa de la 910 euro, iar versiunea mai mare, Galaxy S9+, va costa peste 1130 euro. Un alt detaliu interesant: Galaxy S9 va avea spatiu de stocare de 64GB, in timp ce modelul mai mare va fi disponibil in varianta cu 256GB. O alta diferenta intre cele doua versiuni va fi si memoria RAM - 4GB la S9 si 6GB la S9+. Iata specificatiile pe ...