Pretul carburantilor in 2019: Veste de ultima ora pentru toti soferii romani

Pretul carburantilor se poate plafona in 2019, conform unui anunt al lui Eugen Todorovici, Ministrul Finantelor Publice. Exista sanse ca in 2019 sa fie eliminata supraacciza pe carburanti, care a fost introdusa in 2014. In prezent, Romania este statul est-european cu cea mai agresiva impozitare in domeniu. "Romania este printre tarile cu nivel ridicat de taxare, de 50% la benzina si 48% la motorina. Deci e loc de a micsora acest nivel" a declarat Eugen Teodorovici, Ministrul Finantelor. In prezent, un litru de carburant a ajuns sa coste peste sase lei, ceea ce inseamna ca un plin costa, in medie, mai mult cu 70 lei fata de cat costa in 2017, cand inca se putea gasi carburant la pretul de cinci ...