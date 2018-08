Pretul cerealelor a atins un nou record! Seceta face ravagii

Pretul cerealelor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seceta, care a lovit anul acesta numeroase zone ale lumii, a aruncat in aer pretul cerealelor pe aproape toate pietele. Dupa ce a atins pragul critic de 200 de euro pe tona, luna trecuta, cursul graului pe bursa a terminat saptamana in crestere cu 6%. Pe piata europeana, insa, cotatia sa a sarit de 220 de euro, ceea ce nu s-a mai intamplat de 4 ani. Cauza: recolta de grau din acest an este mult sub asteptari. Si nici culturile de porumb nu dau semne mai bune. Seceta a lovit crunt, in aceasta vara, in special Europa de Nord. Polonia, unde luna mai a fost cea mai calda din ultimii 55 de ani, inregistreaza printre cele mai importante pierderi la grau si la rapita, de pana la 20%. In Letonia a fost decl ...