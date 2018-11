Pretul combustibililor ar putea sa scada, din nou, sub cinci lei

Pompa benzinarie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De sarbatori, soferii vor avea o surpriza la pompa! Benzina ar putea sa scada sub 5 lei pe litru, cat era la sfarsitul anului trecut. Deja combustibilul a inceput sa se ieftineasca. Scaderea de pret vine dupa scumpiri succesive la pompa. Pretul carburantilor a inceput sa scada treptat in ultima luna. In Brasov, benzina era astazi cu 50 de bani mai ieftina decat in octombrie. Un litru de benzina pleaca acum de la pompa cu preturi cuprinse intre 5.40 de lei si 6.30 de lei, in timp ce un litru de motorina costa intre 5,80 lei si 6,20 de lei. Pentru prima oara in ultimele 12 luni, pretul benzinei ar putea scadea sub 5 lei, cred analistii. ADRIAN BENTA - analist economic: Daca acum, in Bucuresti, ...