Pretul petrolului inregistreaza cea mai mare scadere din ultimii doi ani, in Romania este invers

petrol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de miercuri in scadere, iar la nivelul lunii octombrie au inregistrat cel mai mare declin din ultimii doi ani, ca urmare a cresterii productiei si a unei posibile incetiniri a cererii, care au avut un impact mai puternic decat asteptarile legate de restrangerea exporturilor iraniene de titei, relateaza MarketWatch, informeaza News.ro. Scumpiri in lant in Romania, la mancare, facturi sau carburanti. Specialistii spun ca e doar inceputul Sanctiunile americane impotriva Iranului vor intra in vigoare saptamana viitoare. Cotatia petrolului american West Texas Intermediate, cu livrare in decembrie, a scazut miercuri cu 87 de centi, respectiv cu 1,3%, si a inchis la 65,3 ...