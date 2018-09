Preturile au scazut pana la 30% pe litoral. Hotelierii se bucura de turisti ca in plin sezon estival

Litoral 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prima zi de toamna incepe cu temperaturi caniculare in unele zone. Iar la malul marii atmosfera a fost ca-n plin sezon estival. Cu un avantaj financiar: preturile au scazut si cu o treime. Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc lanseaza programul „Litoralul pentru toti”, prin care turistii beneficiaza de oferte intre 150 si 600 de lei pentru o saptamana la mare, in perioada 2-30 septembrie. „Acest program social este destinat turistilor care isi doresc o vacanta la malul marii la sfarsitul sezonului pentru care pot aloca buget foarte mic, comparativ cu bugetele pentru sejururile petrecute in lunile iulie si august. Tarifele practicate in programul special &bdqu ...