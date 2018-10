Preturile la alimente au explodat! Ca costa un cos de cumparaturi anul trecut

scumpiri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preturile la produsele alimentare efectiv au explodat, in ultimul ani si jumatate. In ciuda cresterii salariilor, puterea de cumparare a romanilor a scazut, iar cresterile s-au pierdut pe drum. Jurnalistii Europa FM au realizat un experiment si au achizitionat acelasi produse in februarie 2017, in noiembrie 2017 si in octombrie 2018. In februarie 2017, produsele achizitionate costau 186 de lei, in noiembrie 2017 costau 236 de lei, iar in octombrie 2018 au ajuns sa coste 266 de lei. Vesti proaste pentru toti romanii! Alimentele si benzina se vor scumpi Acestea sunt scumpirile la alimente, dar trebuie sa tinem cont ca pretul combustibilului a explodat, la fel ca si pretul la utilitati. Practic, cresterile sal ...