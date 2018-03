Preveziune sumbra! Industria auto va dispara! 80% dintre locurile actuale de munca, nu vor mai exista

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul unui interviu acordat Linkedin, Dieter Zetsche, directorul Mercedes-Benz, face o serie de previziuni despre viitorul apropiat. In urmatorul deceniu, software-ul va afecta majoritatea industriilor traditionale, crede Dieter Zetsche, oferind exemplul Uber - care nu are proprietati, nu detine masini, dar este totusi este cea mai mare companie de servicii de taximetrie din lume. La fel cum Airbnb, este cea mai mare companie hoteliera la nivel global, desi nu detine nicio proprietate. In 2030, computerele vor deveni mai inteligente decat oamenii, este de parere CEO-ul concernului german. Proiectul Watson al IBM reuseste deja sa diagnosticheze cancerul cu o acuratete de patru ori mai mare decat a medicilor, iar detine ...