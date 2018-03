Previziuni inspaimantatoare luni, la BZI LIVE. Medicul Mihnea Hurmuzache de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi ne va vorbi despre boala care va ucide fara mila, in viitor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua editie medicala de maxim interes, luni, 26 martie 2018, in studioul BZI LIVE. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman, de la ora 13.00, este medicul Mihnea Hurmuzache, director medical la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Tema emisiunii BZI LIVE este legata de o afectiune care va face ravagii in viitor. Dr. Hrmuzache ne va spune cum vor ajunge infectiile prima cauza de mortalitate. Este posibil ca o banala rana sa duca in viitor moartea. Cum este posibil sa se ajunga la asa ceva, care sunt cauzele, factorii determinanti si daca este posibil sa se evite o astfel de nenorocire vom afa, in direct de la medicul infectionist Mihnea Hurmuzache. Pe parcursul emisiunii vor fi abordate si alte teme legate de bolile infectioase ...