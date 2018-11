Previziuni sumbre pentru piata imobiliara din Iasi! Iata ce se intampla cu pretul locuintelor! Aceste calcule arunca totul in aer!

blocuri splai bahlui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Piata imobiliara din Iasi atinge noi limite in ceea ce priveste majorarea preturilor, care au intalnit acum o stagnare dupa multi ani de cresteri continue, lucru care trage un semnal de alarma • In conditiile in care in municipiul Iasi si in Zona Metropolitana exista numeroase proiecte imobiliare inca in dezvoltare, atat pretul apartamentelor noi, cat si al celor vechi a atins un nivel maxim fata de anul 2008, cand s-a produs o bula imobiliara ce a provocat o criza economica majora, care ar putea reveni • Specialistii atrag atentia asupra faptului ca, dupa o perioada de stagnare a preturilor, dezvoltatorii vor ieftini apartamentele, mai ales cele situate in zonele periferice &bull ...