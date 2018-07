Previziunile Babei Vanga pana in 2065, pentru toate zodiile

Un politist in varsta de 29 de ani din judetul Dolj a avut parte de un sfarsit tragic dupa ce a pierdut controlul volanu...

Sute de candidati au stat la rand, marti, la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti pentru a se inscrie la o facultate din cadrul acesteia. Tinerii spun ca au ales o cariera in politie deoarece considera ca locul de munca in domeniu este stabil si salariul este unul care-i incanta.

Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat, marti, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala din anul 2016, argumentand ca oricum nu ar fi vorba de o infractiune.

DNA a anunţat că toate dosarele familiie Cozma vor fi preluate de structura centrală de la Bucureşti, după ce fostul șef al Serviciului Teritorial Ploiești, procurorul Onea Lucian Gabriel, este urmărit penal și plasat sub control judiciar de către Parchetul de pe Citește mai departe...

Oamenii din Franța sunt revoltați după publicarea online a unei înregistrări în care o studentă este lovită cu pumnul pe stradă, în Paris, de un bărbat care a hărțuit-o. Înregistrarea realizată de camerele de supraveghere ale unei cafenele din Paris arată momentul în care un bărbat o lovește cu pumnul în față pe o tânără, în