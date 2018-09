PREVIZIUNILE SAPTAMANII 17 - 23 SEPTEMBRIE

Principalele evenimente care vor avea loc în săptămâna 17 - 23 septembrie: *** Luni şi marţi se va desfăşura la Bucureşti Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, organizat în premieră în ţara noastră. Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, reunind cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Adriatică şi Marea Neagră - Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Vor fi prezenţi la eveniment nouă preşedinţi de stat, doi preşedinţi de Parlamente naţionale, un prim-ministru şi un ministru al Afacerilor Externe. De asemenea, în calitate de invitaţi la Summitul celor Trei Mări vor participa preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preşedinţii BERD şi BEI, Suma Chakrabarti, respectiv Werner Hoyer, secretarul energiei din SUA, Rick Perry, şi ministrul de Externe din Germania, Heiko Mass. Banca Mondială va fi, de asemenea, reprezentată la lucrările Summitului. În marja Summitului, va avea loc, la Romexpo, sub Înaltul Patronaj al preşedintelui, prima ediţie a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări. La Forum vor participa companii şi oficiali guvernamentali din statele partenere în cadrul Iniţiativei, din celelalte state membre UE, din Statele Unite ale Americii, din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai instituţiilor financiare europene şi internaţionale, precum şi reprezentanţi ai think-tank-urilor şi mediului academic. Preşedintele Klaus Iohannis va deschide Forumul de Afaceri luni şi ulterior va participa la o sesiune plenară alături de preşedintele Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, preşedintele Poloniei - Andrzej Duda, preşedintele Republicii Federale Austria - Alexander van der Bellen, şi de comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Creţu. În seara zilei de 17 septembrie, preşedintele va fi gazda, la Palatul Cotroceni, a unui eveniment cultural dedicat Centenarului României Moderne şi a unui Dineu de Gală. Marţi, 18 septembrie, va avea loc sesiunea plenară a Summitului, care va fi moderată de preşedintele Klaus Iohannis. Ulterior, acesta va susţine declaraţii de presă, alături de preşedintele Croaţiei - Kolinda Grabar-Kitarovic, de premierul Poloniei - Mateusz Morawiecki şi de Rick Perry - secretarul Energiei al SUA. Pe 23 august, Guvernul a aprobat proiectele din domeniile digital, transporturi şi energie, care vor fi promovate la summit. *** Curtea Constituţională a României va discuta în această săptămână mai multe sesizări ale şefului statului pe diferite legi, dar şi propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei referitoare la familie. Luni: * CCR va discuta propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie. Actul normativ a fost adoptat marţi în plenul Senatului. Potrivit articolului 23 din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea CCR, în termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire a Constituţiei, Instanţa constituţională se pronunţă, din oficiu, asupra acesteia, prevederile art. 20 şi 21 aplicându-se în mod corespunzător. "Decizia prin care se constată că nu au fost respectate dispoziţiile constituţionale referitoare la revizuire se trimite Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea reexaminării legii de revizuire a Constituţiei, pentru punerea ei de acord cu decizia Curţii Constituţionale", mai prevede articolul 23. Curtea Constituţională se pronunţă asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative cu votul a două treimi din numărul judecătorilor. * CCR va discuta şi sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind modificările aduse Codului penal şi Legii pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Preşedintele a trimis CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. În opinia şefului statului, legea a fost adoptată în cadrul unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaţilor neconstituţional întrunită. Printre altele, el arată că unele prevederi ale legii încalcă decizii ale CCR, indicând modificările la "aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei". Şeful statului apreciază şi că, prin restrângerea de către legiuitor a incriminării infracţiunii comisive săvârşite prin omisiune doar dacă obligaţia de a acţiona este prevăzută expres de lege, eliminându-se obligaţia de natură contractuală, devin lipsite de ocrotire valori esenţiale, precum dreptul la viaţă ori la integritate fizică şi psihică. De asemenea, Iohannis spune că în forma modificată legea încalcă prevederile Legii fundamentale privind statul de drept, în componenta sa referitoare la apărarea ordinii şi siguranţei publice, fiind lăsate fără ocrotire penală valori esenţiale. Marţi: * Judecătorii CCR vor lua în discuţie sesizarea adresată de preşedintele Klaus Iohannis în legătură cu modificarea şi completarea Legii 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. CCR a amânat de mai multe ori luarea unei decizii în acest caz. Pe 6 iulie, preşedintele Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 317/2004 privind CSM. "În opinia noastră, legea menţionată a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 77 alin. (2), art. 64 şi 147 alin. (4) din Constituţie. De asemenea, prin raportare la art. 77 alin. (2) din Legea fundamentală, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost adoptată şi cu încălcarea principiilor ce decurg din prevederile art. 1 alin. (4) şi (5) şi ale art. 61 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 80 alin. (2) din Constituţie", spunea Iohannis în sesizarea transmisă CCR. * Şi sesizarea preşedintelui Iohannis asupra modificărilor aduse Legii privind Statutul judecătorilor şi procurorilor se va afla pe masa judecătorilor CCR. "Prin modul în care a fost dezbătută şi adoptată, legea menţionată încalcă prevederile art.1 alin.(5), ale art. 61 alin. (2) coroborate cu cele art. 66 alin. (2) şi (3), ale art. 64 alin. (4) şi ale art.147 alin. (4) din Constituţie. Totodată, prin conţinutul normativ, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor contravine normelor şi principiilor constituţionale", se arată în sesizarea trimisă la CCR. * Şi modificările aduse Legii privind medierea şi organizarea profesiei de mediator vor fi în atenţia CCR, după ce şeful statului a sesizat prevederi neconstituţionale. În sesizarea adresată preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, şeful statului arată că această lege cuprinde dispoziţii contrare normelor şi principiilor constituţionale consacrate de art. 1 alin. (5), art. 21, art. 124 alin. (3), art. 147 alin. (4) şi de art. 148 alin. (2) şi (4)". Miercuri: * Curtea Constituţională urmează să discute sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra modificărilor aduse Legii privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. "Prin conţinutul său normativ, legea dedusă controlului de constituţionalitate cuprinde dispoziţii contrare prevederilor constituţionale consacrate de art. 1 alin. (3) şi alin. (5), art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi alin. (2), art. 69, precum şi de art. 147 alin. (4)", spune şeful statului în sesizarea transmisă CCR. Joi: * Curtea Constituţională urmează să discute joi, 20 septembrie, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind Codul administrativ. Preşedintele Klaus Iohannis susţine că legea a fost dezbătută şi adoptată cu depăşirea termenului constituţional de 60 de zile stabilit pentru prima Cameră sesizată, respectiv Senatul. Totodată, şeful statului spune că acest act normativ a fost adoptat de Camera Deputaţilor în cadrul unei sesiuni extraordinare neconstituţional întrunite. El invocă în cazul acestui act normativ şi încălcarea principiului bicameralismului. *** Săptămâna viitoare, Camera Deputaţilor ar putea să respingă OUG 6/2016 care a introdus SRI printre organele de anchetă speciale, act normativ emis de Guvernul Cioloş. "Cel mai târziu săptămâna viitoare, ordonanţa respectivă va fi picată în Camera Deputaţilor. Nu numai atât, lucrăm acum la legea de respingere a ordonanţei să punem şi ce trebuie să se întâmple cu efectele pe care le-a produs ordonanţa", a spus, marţi, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la Antena 3. *** Dosarele pentru decontarea a 250 de lei la achiziţionarea de către pensionarii cu venituri reduse a unei perechi de ochelari de vedere se pot depune începând de luni. Conform regulamentului, suma respectivă va fi achitată o singură dată unui beneficiar în termen de 45 de zile de la depunerea dosarului. Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă domiciliul sau reşedinţa în Bucureşti de minimum 5 ani; este pensionat în condiţiile legii şi are nivelul pensiei cumulate mai mic decât salariul minim net pe economie (1.162 lei); beneficiarul are cel puţin 50 de ani împliniţi; ochelarii sunt achiziţionaţi de la orice operator economic, începând cu 2 august, data intrării în vigoare a hotărârii CGMB nr. 382/2018; ochelarii sunt achiziţionaţi în baza unei recomandări de la medicul specialist, precizează PMB. Tot de luni se pot depune dosarele pentru aparatele ortodontice destinate elevilor. Elevii cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani din Capitală vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 750 de lei pentru aplicarea unui aparat ortodontic. În situaţia în care un beneficiar are indicaţie pentru ambele arcade (inferioară şi superioară), acestuia i se vor deconta 1.500 de lei. Perioada de derulare a proiectului va fi intervalul 17 septembrie 2018 - 17 septembrie 2019. *** RADET Bucureşti anunţă că de luni, 17 septembrie, va începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică şi le cere consumatorilor să ia toate măsurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la instalaţiile interioare din imobile. Potrivit RADET, acţiunea este necesară pentru pregătirea reţelei de termoficare în noul sezon de încălzire. ''Rugăm consumatorii RADET să ia toate măsurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la instalaţiile interioare din imobile, pentru a evita incidentele (inundaţii în apartamente) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Asociaţiile de proprietari racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie să se asigure că instalaţiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare de funcţionare şi că lucrările din interiorul imobilelor sunt finalizate", precizează sursa citată. *** Noaptea Albă a Filmului Românesc se va desfăşura vineri, 21 septembrie, fiind aduse pe marile ecrane din Bucureşti cele mai bune filme ale anului, dar şi producţii care au făcut istorie în cinematografie. Programul evenimentului, ajuns la cea de-a noua ediţie, cuprinde un mix de filme în premieră, filme încă nelansate în cinema sau pelicule premiate în festivaluri internaţionale, precum şi sesiuni de dialog cu o parte dintre realizatorii acestor producţii. Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie, Cinemateca Union, Rezidenţa BRD Scena 9, Grădina cu Filme, Unteatru, J'ai Bistrot şi Deschis Gastrobar sunt câteva dintre locaţiile în care vor avea loc proiecţii până târziu în noapte, anunţă organizatorii. Pe 21 septembrie va avea loc lansarea oficială în cinema a celui mai nou film semnat de Paul Negoescu, câştigător la TIFF al Premiului Zilelor Filmului Românesc pentru debut în 2013 - "O lună în Thailanda", care reprezintă povestea unui pierde-vară, o comedie dulce-amară filmată pe străzile Bucureştiului, cu Alexandru Papadopol în rolul principal. O altă premieră este filmul "Dragoste 1. Câine", regizat de Florin Şerban, cu Cosmina Stratan şi Valeriu Andriuţă în rolurile principale. Producţia deschide Trilogia Dragostei. Printre surprizele ediţiei se numără şi proiecţia "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari", propunerea României pentru nominalizările la categoria "Cel mai bun film străin" la Premiile Oscar 2019. Spectatorii au astfel posibilitatea de a vedea, înaintea lansării în cinema, cel mai nou film al regizorului Radu Jude, laureat cu Marele Premiu la Festivalul de Film de la Karlovy Vary. Tot înaintea lansării în cinema, spectatorii vor putea urmări debutul în regie al actorului Vlad Zamfirescu cu "Secretul fericirii" - o comedie cinică plină de răsturnări de situaţie, dar şi "Charleston", debutul în lungmetraj al regizorului Andrei Creţulescu. Organizatorii anunţă că, dintre cele mai iubite producţii româneşti ale anului 2018, cinefilii vor putea urmări în program şi "Pororoca", regizat de Constantin Popescu. "Soldaţii. Poveste din Ferentari" - filmul de debut al regizoarei şi actriţei de origine sârbă Ivana Mladenovic, care a primit Menţiunea Specială a Juriului Premios Sebastiane şi îl are ca protagonist pe Adrian Schiop în dublă calitate - de actor şi scriitor al romanului de la baza ecranizării -, mai figurează printre proiecţiile care vor putea fi urmărite de cinefili. *** Zilele Bucureştiului se vor desfăşura în perioada 21 - 23 septembrie în Piaţa Constituţiei din Capitală. Evenimentul va fi deschis pe 21 septembrie cu un concert extraordinar al maestrului Gheorghe Zamfir. Din program fac parte folclor autentic, muzică simfonică şi muzică de film, genuri muzicale interpretate alături de orchestră, tenori şi soprane de renume, precum şi alţi interpreţi recunoscuţi la nivel mondial. Artistul francez Enrico Macias se alătură maestrului Gheorghe Zamfir pentru un duet de excepţie. În cea de-a doua zi a maratonului cultural va avea loc finala celei de-a V-a ediţii a evenimentului iMapp Bucharest - unul dintre cele mai mari show-uri de 3D videomapping din lume, un concurs internaţional care aduce design-ul, arta contemporană şi spectacolul direct pe faţada de 23.000 de metri pătraţi a Palatului Parlamentului. Tema ediţiei din 2018 este dedicată Centenarului Marii Uniri: ''Albastru. Galben. Roşu. Un secol de modernitate în România''. Pe 22 septembrie, cele 10 lucrări ale participanţilor vor fi analizate de către un juriu internaţional. Înaintea concursului de 3D video-mapping, pe scena din Piaţa Constituţiei va urca trupa britanică HURTS. În deschidere va concerta trupa românească de rock alternativ The Mono Jacks. Înaintea celor două concerte, atmosfera va fi întreţinută de DJ-ul CS84. Rod Stewart va concerta pentru prima dată după 23 de ani în România, în Piaţa Constituţiei din Capitală, încheind seria celor trei evenimente dedicate aniversării a 559 de ani de la prima atestare documentară a Bucureştiului şi celebrării Centenarului Marii Uniri. În deschidere va urca pe scenă trupa Vunk. Accesul la toate evenimentele din Piaţa Constituţiei este gratuit. AGERPRES/(autor: Georgiana Tănăsescu, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: three-seas.eu