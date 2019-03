Prezenta buna in judetul Iasi la simularea nationala de Bacalaureat

simularea nationala de Bacalaureat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prezenta la simularea de astazi a fost foarte buna, asa cum ne-am obisnuit in judetul Iasi, atat in cazul simularilor programate de MEN, cat si in cazul celor programate de ISJ Iasi. Clasa a XI-a - prezenta 95,40% (5209 elevi) Clasa a XII-a - prezenta 96,17% (5355 elevi) Incepe simularea la BACALAUREAT. Prima proba, limba romana! Iata care au fost subiectele - FOTO Calendarul simularii examenului de bacalaureat din acest an 18 martie 2019 Proba E) a) - proba scrisa - Limba si literatura romana 19 martie 2019 - Proba E) b) - proba scrisa Limba si literatura materna 20 martie 2019 Proba E) c) proba scrisa - proba obligatorie a profilului 21 martie 2019 - Proba E) d) - proba sc ...