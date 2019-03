Prezenta de peste 95% la simularea examenului de Evaluare Nationala sustinuta in judetul Iasi

evaluare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost inregistrata o prezenta foarte buna in judetul Iasi la simularea examenului de Evaluare Nationala: 95,99% la clasa a VII-a si 96,22% la clasa a VIII-a. Niciun elev nu a fost eliminat din examen. Simulare Evaluare Nationala 2019. Iata subiectele pe care le-au primit elevii de clasa a VII-a si a VIII-a "Simularea s-a derulat in 180 de unitati de invatamant, in intervalul 9.00-11.00, iar subiectele au ajuns la elevi fara intarzieri. Evaluarea tezelor are loc la nivelul fiecarei unitati scolare, iar primele rezultate vor fi afisate in ziua de 22 martie 2019", au declarat reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Iasi. Din numarul total de 8.073 de inscrisi la calasa a VIII-a au ...