Prezenta la vot in Diaspora: Cei mai multi romani au votat in Marea Britanie. Care sunt tarile cu zero alegatori

Surse: Prezența la ora 13.00 a ajuns la 11,20%. Ce șanse sunt sa fie validat referendumul Referendum pentru redefinirea familiei. Românii par mai deciși să meargă la referendum duminică decât în prima zi de vot: prezența oficială anunțată de BEC a urcat la 7,24% până la ora 10. Citește mai departe...

Marturie cutremuratoare. Ce faci cand fiul tau iti spune: "TATA, SUNT GAY!" Mărturie cutremurătoare redată de recorder.ro. Într-o lume plină de prejudecăţi, în ţara în care în secolul 21 se cere familia "TRADIŢIONALĂ", dar preoţii sunt acuzaţi de pedofilie şi homosexualitate, Citește mai departe...

In minutul 10, Jose Mourinho era ca si demis de la Manchester United, echipa fiind condusa cu 2-0. Ultimele 20 de minute i-au salvat postul (Video) Manchester United a mai evitat o noua rusine in acest sezon de Premier League, reusind sa revina in partida de pe teren propriu cu Newcastle, dupa ce a fost condusa cu doua goluri in minutul 10.

Cornel Pasat și-a botezat copilul. Primele fotografii de la eveniment Cornel Păsat și-a botezat copilul, consemnează libertatea.ro. A fost o zi emoționantă pentru Cornel Păsat și soția lui. Cei doi și-au botezat băiețelul, pe micuțul Dryas, care a venit pe lume pe 11 iulie. Ținuta bebelușului a fost una cu totul specială, iar fericiții părinți i-au surprins pe invitați cu ținutele elegante pe care le-au […] The post Cornel Păsat și-a botezat copilul. Primele fotografii de la eveniment appeared first on Cancan.ro.

Rasturnare de situație la “Insula Iubirii”! Cati, marturisire savuroasa la adresa unei ispite masculine: “E simpatic foc!” După ce a refuzat până acum un om cu un profil în opoziție cu cel al lui Răzvan, Cati își declară pentru prima dată atracția pentru una dintre ispitele de pe “Insula Iubirii”, în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1. Citește și: Cati de la “Insula iubirii” a izbucnit în lacrimi! Iubitul […] The post Răsturnare de situație la “Insula Iubirii”! Cati, mărturisire savuroasă la adresa unei ispite masculine: “E simpatic foc!” appeared first on Cancan.ro.

Comisia Europeana a trimis o scrisoare autoritatilor romane cu intrebari despre evolutiile legislative in domeniul justitiei Comisia Europeană a trimis o scrisoare autorităţilor române în care formulează o serie de întrebări despre evoluţiile legislative din domeniul justiţiei, confirmă Executivul comunitar, în urma unor informaţii în acest sens apărute în presa din România. ''Comisia urmăreşte îndeaproape evol ...

Predica in "Biserica vip-urilor". Parohul de la Elefterie, apel la VOT la slujba de duminica: Un pacat aduce altele, si prostitutie, dupa aceea, stiu eu, zoofilie Parohul Bisericii Sfântul Elefterie din Bucureşti, preotul Valer Ulican, i-a îndemnat pe enoriaşi, duminică, să meargă la referendum, precizând că nu Biserica este iniţiatoarea consultării civice şi că pot apărea şi alte păcate, precum „prostituţia sau zoofilia”.

Casa NEOBISNUITA in care locuiesc 5.000 de votanti si pentru care s-au organizat doua SECTII de votare. Ce s-a intamplat in ultimele 15 ore - FOTO Niciunul dintre cei aproape 5.000 de oameni înscrişi pe listele a două secţii de votare de la Colegiul „Matei Basarab” din Capitală nu s-au prezentat până în prezent la vot, toţi având domiciliul în acelaşi imobil. Potrivit reprezentanţilor secţiilor, oamenii sunt din Republica Moldova.