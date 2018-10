Prezentatorul Claudiu Popa a fost retras de la Realitatea TV! Prima reactie a lui Cozmin Gusa

Cozmin Gusa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patronul postului Realitatea TV, Cozmin Gusa, a declarat in aceasta seara ca unul din motivele pentru care a decis retragerea de pe post a prezentatorului Claudiu Popa a fost modul in care mass-media si-a aratat "solidaritatea", crucificandu-si colegul de breasla ”pentru presupusa fapta” de care este acuzat. Cozmin Gusa a explicat ca decizia de retragere a jurnalistului de pe post s-a luat rapid. "Am luat decizia joia trecuta cand am auzit ce s-a intamplat (nr. momentul in care DIICOT a anuntat ca a inceput urmarirea penala). El zice ca e nevinovat. Noi il credem, il sustinem, dar a trecut in munca redactionala pana se lamureste problema. Televiziunea are si un rol educa ...