Prgonoza meteo pentru marti, 21 august: Temperaturi caniculare si disconfort termic accentuat

Prognoza meteo pentru marti, 21 august, anunta o vreme cu temperaturi caniculare si un disconfort termic accentuat. Urmatorul interval va fi caracterizat printr-o vreme calda spre deosebit de calda pentru ultima decada a lunii august, cu valori termice maxime ce vor atinge si chiar depasi usor pragul caniculei in jumatatea sudica a tarii. Contextul sinoptic favorabil pastrarii unui aer tropical deasupra tarii noastre (si a carui durata este aproape fara precedent, desi intensitatea caldurii nu a fost iesita din comun) se va schimba incepand din 26-27 august, insa pana atunci vom avea parte in continuare de temperaturi ridicate si de un disconfort termic destul de accentuat, indeosebi in sud si in sud-ves ...