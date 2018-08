Prigoana ursilor in Harghita: Unul a fost ucis deja, altul urmeaza

Facebook a început să evalueze credibilitatea utilizatorilor cu ajutorul unei scale de la 0 la 1, în încercarea de a combate dezinformarea, potrivit directorului de produs al companiei, Tessa Lyons, care este însărcinată cu identificarea persoanelor răuvoitoare, citat de Washington Post. Facebook ia măsuri noi ca să combată dezinformarea Compania a dezvoltat acest sistem de […] The post Anunț important: Facebook ia măsuri noi ca să combată dezinformarea appeared first on Cancan.ro.