Prim-ministrul Canadei o lauda la scena deschisa pe Bianca Andreescu dupa caștigarea turneului de la Indian Wells: A scris istorie!

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 60 WTA, a câştigat, duminică, finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, după ce a întrecut-o, în finală, cu 6-4, 3-6, 6-4, pe germana Angelique Kerber, locul 8 WTA.

Sportiva de 18 ani s-a impus după un meci de două ore şi 18 minute, obţinând cel mai important trofeu al carierei.

Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, nu a ratat momentul și imediat a scris pe Twitter în engleză și franceză că jucătoarea de origine română a făcut istorie:

”From a wild card to the Indian Wells champion – Bianca Andreescu just made history. Congratulations”, a scris acesta pe Twitter.

Bianca Andreescu va urca pe locul 24 WTA după succesul de duminică.

Câştigătoarea de la Indian Wells va primi un premiu de 1.354.010 dolari şi 1.000 de puncte WTA, iar învinsa din ultimul act 686.000 de dolari şi 650 de puncte WTA.

În urma acestei, Simona Halep, acum pe locul 3 WTA în clasamentul live, va rămână pe această poziţie, în ierarhia de luni.