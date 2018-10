Prim-ministrul isrelian Benjamin Netanyahu, chestionat din nou de autoritati intr-un caz de coruptie

Raluca Pruna: Umbla vorba in targ ca Romania nu va prelua președinția UE cu acest guvern Fostul ministru al Justiției Raluca Prună lansează o serie de critici la adresa lui Dăncilă, după prestația din Parlamentul European, afirmând că „intervenția premierului a fost jalnică”, iar discursul a fost unui Citește mai departe...

Laurentiu Reghecampf, pe val in Emiratele Arabe Unite Laurentiu Reghecampf are un inceput de sezon excelent in Emiratele Arabe Unite.

Dragnea sesizeaza CCR asupra conflictului dintre institutii privind protocolul SRI-Parchet din 2016 Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, va sesiza, luni, CCR, cu privire la existenţa unui conflict între Ministerul Public şi Parlament, legat de protocolul SRI-Parchetul General din anul 2016, pe motiv că Parchetul a "supralegiferat SRI", au Citește mai departe...

Ciolos ne indeamna sa boicotam referendumul: Nu putem fi impreuna cu hotii care se folosesc de credinta sincera a oamenilor pentru interesele lor politice Dacian Ciolos le adreseaza o scrisoare deschisa romanilor invitandu-i sa boicoteze referendumul care va avea loc in acest weekend. "Va rog sa nu va lasati pacaliti de un referendum organizat de un politician condamnat pentru ca a furat la un alt referendum", spune fostul premier tehnocrat.

Stelian Tanase. Dragnea are nevoie de referendum ca sa acopere esecul guvernarii Scriitorul Stelian Tănase susţine că are mai multe motive pentru care nu merge la referendumul pentru definirea familiei, pentru că nu vrea să fac nici jocul fundamentalilştilor ortodocşi, dar nici lui Liviu Dragnea, care vrea astfel să-şi acopere toate eşecurile. Citește mai departe...

Infractiunile electorale se aplica si la Referendum. Avertismentul MAI Reprezentanţii MAI precizează faptul că îndeamnă cetăţenii să sesizeze dacă identifică nereguli la vot, întrucât infracţiunile electorale şi contravenţiile se aplică şi în cazul unui Referendum, subliniind că fiecare Citește mai departe...

Florica Cherecheș indica problemele acute ale sistemului de educație: Copilul trebuie sa fie in centrul acestuia! EXCLUSIV Astăzi, 5 octombrie, este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. În România motivul de sărbătoare poate fi pus sub semnu ...

O tanara din Mureș a fost atacata de un urs. Medicii au fost nevoiți sa ii amputeze piciorul drept O tânără din Mureș a fost atacată de un urs, iar medicii au fost nevoiți, din păcate, să îi amputeze piciorul drept. Victima, în vârstă de 28 de ani, a fost atacată de animal la marginea comunei Bala. Ea a ajuns ls spital în stare foarte gravă. Din păcate, medicii nu i-au putut slava piciorul […] The post O tânără din Mureș a fost atacată de un urs. Medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept appeared first on Cancan.ro.

Maria Ghiorghiu, profeție cutremuratoare: “Jale mare in Romania!” Celebra clarvăzătoare i-a făcut pe mulți dintre români să le îngheze sângele în vene, după ce a făcut publică una dintre cele mai recente premoniții pe care le-a avut. Maria Ghiorghiu a lansat un avertisment pe blogul său. Citește și: Maria Ghiorghiu, o nouă profeție șocantă: „Să ne rugăm pentru acești oameni care urmează a […] The post Maria Ghiorghiu, profeție cutremurătoare: “Jale mare în România!” appeared first on Cancan.ro.