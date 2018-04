Prima aparitie a lui Liviu Arteni la TV dupa moartea Israelei. A povestit ultimele discutii pe care le-a avut cu fosta lui sotie

Liviu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Arteni a aparut pentru prima oara la o emisiune, dupa moartea fostei sale sotii, Israela. Complet schimbat, cu plete lungi si barba deasa, Liviu a avut lacrimi in ochi in momentul in care a vorbit despre ultima perioada din casnicia lor, dar si despre moaretea femeii. "Am vazut intamplator ca a murit. Nu mai eram eu, am sunat pe toata lumea. Sunt omul care bat la usa cuiva si nu mi se deschide, nu mai bat. Asa a fost si cu ea. Au fost violente, dupa am plecat si am luat autocarul. A preferat sa se izoleze, vorbeam cu ea, apoi imi inchideam telefonul si nu mai comunicam. Sper sa nu-i fi facut rau. intre noi erau doar dialoguri tari, imi reprosa lucruri legate de alcool. Nu eram cu ea pentru bani, l ...