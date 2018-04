Prima aparitie publica a Aneimaria Prodan, dupa ce si-a inmormantat mama! Ce au vazut fanii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La cateva zile dupa ce si-a inmormantat mama, Anamaria Prodan a iesit din nou in public. Cunoscuta impresara isi continua munca pentru care este cunoscuta in toata lumea. Vedeta a facut publica o fotografie de la o intalnire importanta pe care a avut-o cu un cunoscut antrenor. Anamaria Prodan s-a intalnit cu Cornel Talnar in oras si au imortalizat momentul. Imbracata in negru si cu parul coafat lejer, Anamaria a gasit puterea de a zambi in fotografie, dupa ce zilele trecute a trecut prin cel mai greu moment din viata sa. Imaginea in care apare alaturi de Cornel Talnar a fost insotita de un mesaj in limba engleza: „#lovemyfriends #corneltalnar #bestcoach #lovemylife #perfectday (#ImiIubescPrietenii #CornelTalnar #CelMai ...