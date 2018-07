Prima caseta demo inregistrata de David Bowie, redescoperita intr-un cos vechi de paine

Prima înregistrare de studio cunoscută a lui David Bowie, care a fost respinsă de o casă de discuri şi regăsită într-un vechi coş de pâine, va fi scoasă la licitaţie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cu mult timp înainte de Aladdin Insane sau Ziggy Stardust, un băiat în vârstă de 16 ani cu ambiţii de a deveni saxofonist, a fost de acord să îşi împrumute vocea pe o casetă demo, într-un mic studio din sudul Londrei. Singura înregistrare rezultată în urma sesiunii, cu David Bowie cântând "I Never Dreamed" alături de prima sa formaţie, The Konrads, a fost redescoperită într-un coş vechi de pâine şi ar putea fi adjudecată pentru 10.000 de lire sterline la licitaţie, scrie The Guardian. Casa de discuri nu a recunoscut în 1963 potenţialul vocii care a devenit una dintre cele mai faimoase ale secolului al XX-lea. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Membrii The Konrads nu au câştigat mult-dorita audiţie cu Decca, deşi compania de discuri le-a oferit şansa de a mai da o probă mai târziu în acel an - şi i-a refuzat - înainte ca Bowie să părăsească trupa din cauza unor divergenţe artistice. Caseta a fost redescoperită de David Hadfield, care era ceva mai în vârstă decât ceilalţi membri Konrads, şi care era şi baterist şi manager al trupei. A găsit-o când s-a mutat acasă, ascunsă într-un vechi coş de pâine care a aparţinut bunicului său şi în care erau depozitate alte materiale, inclusiv fotografii, scrisori şi facturi, într-o mansardă deasupra garajului. Hadfield, care a continuat să facă carieră în industria muzicală, îşi aminteşte că agentul formaţiei The Konrads, Eris ...