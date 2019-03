Prima declaratie a Biancai Dragusanu, dupa impacarea cu Alex Bodi. ''Suntem in razboi''

Bianca Dragusanu si Alex Bodi si-au mai dat o sansa, iar Spynews.ro a fost ca de fiecare data la datorie si a dat marea veste. Acum, frumoasa blondina a avut si o prima reactie, dupa ce se iubeste iar cu Alex Bodi.

Plecati peste mari si tari, tocmai in Hong Kong, Bianca Dragusanu a fost intrebata de o fana daca s-a impacat cu fostul iubit. In timp ce il tine de mana, Bianca Dragusanu raspunde ca ''sunt in razboi''. Totul a fost o gluma, fireste, asta pentru ca blondina si iubitul sau par mai fericiti ca oricand.

In plus, Spynews.ro a intrat in posesia unei fotografii in care se vede clar fericirea din ochii Biancai in compania barbatului care i-a furat inima, Alex Bodi. Cei doi sunt foarte frumosi impreuna, iar dragostea pare ca a invins, dupa ce au decis sa-si mai dea o sansa.

Alex Bodi si Bianca Dragusanu s-au impacat

Alex Bodi si Bianca Dragusanu au fost surprinsi de paparazzii Spynews.ro la un hotel din Bucuresti, acolo unde au facut o repriza rapida de shopping, in mai multe magazine de lux.

