Prima-doamna a Braziliei a sarit in lac, imbracata, sa-si salveze catelul de la... sinucidere

Marcela Temer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marcela Temer, frumoasa si mai tanara sotie a presedintelui Braziliei a reusit sa devina tinta glumelor pe retelele de socializare dupa ce s-a facut remarcata prin faptul ca a sarit imbracata intr-un lac de domeniul prezidential pentru a-si salva cainele, despre care credea c-ar avea ganduri suicidale. Evident, cainele, un patruped din rasa Jack Russel, nici nu banuia ca intentia sa de-a jumuli o rata aflata pe lac va fi interpretata drept o incercare de sinucidere. Intamplarea a avut loc pe 22 aprilie, relateaza The Huffington Post, iar unul dintre bodyguarzi, care a refuzat sa sara in apa dupa caine a fost concediat. Leonardo Stoppa, un cunoscut blogger in Brazilia, s-a aratat amuzat de seam ...