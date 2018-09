Prima editie a Salonului International de Arta Singulara ANARTE, la Palatul Culturii din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul Muzeal National „Moldova” - CMNM Iasi anunta, in calitatea sa de partener, desfasurarea primei editii a Salonului International de Arta Singulara ANARTE (SIAS ANARTE), in perioada 28 - 30 septembrie 2018. Expozitia organizata in cadrul acestui eveniment va fi vernisata vineri, 28 septembrie, ora 18.00, la Palatul Culturii. Vor fi expuse lucrari ale unor artisti din Romania, Franta, Marea Britanie, Serbia, Australia, Iran, Brazilia si India. Evenimentul este organizat de Asociatia Culturala ANARTE, in parteneriat cu Festivalul International de Arta Singulara Le Grand Baz’Art din Franta, Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi, Consiliul Judetean Iasi, , Universitatea ...