Prima editie a Scolii de Vara in Asistenta Sociala, la Manastirea Hadambu

Manastirea Hadambu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultima luna de vara se incheie prin intermediul primei editiei a Scolii de Vara in Asistenta Sociala cu tematica "Rolul Interventiei Multidisciplinare in Profesionalizarea Serviciilor de Asistenta Sociala din Comunitate" - coordonata de catre dr. Roxana Necula - Presedinte Sucursala Teritoriala Iasi, Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania si Lect. dr. Polixenia Nistor - Specializarea Asistenta Sociala, Facultatea de Teologie Ortodoxa "Dumitru Staniloae" Iasi - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Evenimentul GRATUIT este in curs de acreditare CNASR, va avea loc in perioada 31 August 2018 (vineri) orele 14.00 – 01 Septembrie 2018 (sambata), ...