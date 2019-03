Prima imagine cu Andreea Balan, dupa ce a fost operata a doua oara. Are zambetul pe buze

Andreea Balan a fost externata dupa ce a fost operata pentru a doua oara intr-un interval de timp foarte scurt. Vedeta arata foarte bine, in ciuda complicatiilor aparute, are zambetul pe buze, semn ca este pozitiva.

Dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operatiei de cezariana, Andreea Balan a ajuns din nou pe mana medicilor. Ea a fost operata deoarece s-a trezit intr-o balta de sange. De trei ori a ajuns la spital in doua saptamani, dar iata ca acum se simte bine.

Chiar astazi, in jurul orei pranzului, Andreea Balan a parasit spitalul unde a fost internata. Este zambitoare, pare ca se simte destul de bine in ciuda tuturor greutatilor prin care a trecut.

Conform Spynews, frumoasa artista a iesit din clinica privata imbracata cu o pereche de colanti de culoare negra, o bluza in aceeasi nuanta si o pereche de botine albe. Andreea Balan avea, de asemenea, un plic in mana, care continea, cel mai probabil, fise din spital, dupa ce a ajuns de urgenta pe mainile medicilor.

Ce spune medicul despre starea de sanatate a Andreei Balan

„A avut o problema de coagulare a sangelui, iar pentru a depista astfel de probleme se fac anumite analize mult mai detaliate, poate fi o problema genetica. Putea sa moara, sigur, hemoragia este foarte grava. Este bine ca a observat la timp si a mers la medic. O cauza poate fi faptul ca are o problema de coagulare a sangelui, dar aceste probleme se pot depista doar in cazul unor analize mai amanuntite, pot fi cauze genetice.

Astfel de cazuri se intampla foarte rar, cate gravide ati auzit sa pateasca asa? Controalele la medic dupa operatia de cezariana se fac in functie de pacienta, pot fi zilnice, daca lauza are complicatii dupa operatia de cezarina, sau mai rare, pentru schimbarea pansamentelor de catre chirurgul care a efectuat operatia. Se fac controale la trei zile, dar ea inca era in spital. O saptamana, sase saptamani, sase luni, un an cel mai rar, medicul poate decide si zilnic. El stabileste.', a declarat medicul Ovidiu Penes, pentru spynews.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.