Prima imagine cu cea de-a doua fetita a Gabrielei Cristea: „Seamana cu Victoria?” Tavi Clonda a facut-o publica

Sotul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, a publicat pe contul lui de Instagram prima imagine cu cea de a doua fiica a sa. Micuta nu a venit inmca pe lume, dar el i-a intrebat deja pe fani daca isi pot da seama din ecografie daca bebelusul seamana ccu cealalta fetita pe care o au, Victoria.

Prezentoatoarea mai are putin si naste, iar Tavi este din ce in ce mai nerabdator si entuziasmat, motiv pentru care a publicat imaginea cu ecografia. „Sunt foarte emotionat sa impartasesc cu voi prima poza cu noua noastra minune din burtica lui mami... Seamana cu Victoria?”, a scris el pe pagina lui.

”Eu nasc in martie, pe undeva pe la jumatate… Eu va trebui sa nasc mai repede pentru ca n-am doi ani intre cezariene… cu doua-trei saptamani mai devreme. Singurul lucru care pe mine m-a salvat a fost ca am facut aerosoli cu ser fiziologic… Intr-o noapte, cand nu puteam sa respir, Tavi s-a ridicat si mi-a zis sa ma duc sa beau o tuica si sa vin inapoi… Eu am crezut ca o sa ma tina si pe mine doua zile, dar nu!… A fost virala treaba si initial a avut-o Victoria, dar o forma usoara. Dupa care Tavi a facut o forma, dar nu la fel cum am avut-o eu. Lui i-a trecut in cateva zile”, declarat Gabriela Cristea cu o luna in urma.

