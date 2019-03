Prima imagine cu Flavia Mihasan dupa ce a plecat de la "Neatza"- FOTO

Flavia Mihasan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Insarcinata in sase luni, Flavia Mihasan este o graviduta extrem de sexy! Si iata ca a aparut si prima imagine cu vedeta dupa ce a plecat de la ”Neatza cu Razvan si Dani”. Flavia Mihasan urmeaza sa devina mamica pentru prima oara si abia asteapta sa-si tina baietelul in brate. Pana una alta, vedeta are grija de corpul ei. Vedeta a dat o fuga la sala pentru a face pilates. Flavia Mihasan s-a fotografiat in oglinda, nemachiata, cu burtica de graviduta. ”Un selfie diferit. Burtica de graviduta. 27 de saptamani de sarcina”, a scris Flavia Mihasan pe contul ei de . ”Nastere usoara si un bebe sanatos!Si sa te intorci la Neatza ca iti simtim lipsa”, ”Multa sanatate ...