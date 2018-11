Prima lovitura primita de El Chapo la tribunal! Ce decizie a luat judecatorul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); El Chapo e judecat la New York pentru crime, trafic de droguri si evaziune fiscala. Cel mai periculos traficant din lume isi asteapta sentinta la New York, acolo unde este judecat in cel mai scump proces din istorie. Americanii cheltuie 35 de milioane de dolari ca sa-l vada inchis definitiv pe omul responsabil de trafic de cocaina in valoare de 15 miliarde de dolari din Mexic in SUA. In plus, cartelul Sinaloa condus de El Chapo e in permanenta stare de razboi cu autoritatile mexicane si americane, iar multi oameni si-au pierdut viata intr-un mod brutal. El Chapo e acuzat de 33 de crime, insa in realitate, razboiul drogurilor din Mexic a dus la disparitia a 100.000 de persoane in ultimii 20 de ani! El Chapo a fost captura ...