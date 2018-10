Prima reactie a Ancai Serea, dupa ce s-a spus ca s-a despartit de Adi Sina: “Cu tot cu copii“

Anca Serea a avut o prima reactie dupa ce s-a spus ca s-a despartit de sotul ei, Adi Sina. Vedeta nu a mentionat de nicio separare, ba din contra, cei doi au fost plecati peste hotare impreuna si au planuri de sarbatori, cu toata familia, asa cum ne-au obisnuit.

„Am fost in Istanbul, Adi a avut acolo de filmat, un concert. am stat la plaja. Apoi am zburat la Milano. Am fost doar noi doi si o echipa. (…) De Craciun plecam undeva la munte, aici in Romania. In fiecare an mergem in Austria, in ianuarie. Cu tot cu copii”, a spus Anca Serea la TV.

Anca Serea, dezvaluiri din dormitor! Cand face sex cu Adi Sina, intr-o casa cu cinci copii

Anca Serea a vorbit deschis despre viata ei sexuala, dupa ce a adus pe lume cinci copii. Vedeta TV pune mare pret pe legatura sexuala cu sexul ei si spune ca orice femeie ar trebui sa isi faca timp pentru asta.

Anca Serea a vorbit despre secretul relatiei cu Adi Sina, subliniind faptul ca relatia sexuala are un impact foarte puternic. Vedeta TV a marturisit ca-i place sa-si iubeasca sotul mai mult seara, insa nu ezita sa se abata de la ”regula” si sa o faca ori de cate ori are ocazia.

”Bineinteles ca am timp. Eu zic ca daca vrei cu adevarat ceva, poti. Noi avem vacante si de familie, si de cuplu, si asta nu inseamna ca esti un parinte rau. Cred ca femeile din Romania trebuie sa invete sa se iubeasca si pe ele. Trebuie sa ne iubim la fel ca inainte de casatorie, pentru ca de starea noastra depinde si starea de bine a familiei. Daca noi suntem fericite si multumite, atunci si copiii, si sotul sunt multumiti. E un lucru foarte important pentru un cuplu sa functioneze si inainte, si dupa ce are copii. Si acum Moise doarme cu noi in pat. Ne dorim noi sa-l punem acolo intre noi, sa ne bucuram, sa-i simtim respiratia, sa vedem cum clipeste. De obicei dorm doi cu noi, dar dupa ce intra in starea de somn pround, ii ducem in paturile lor, si bineanteles ca avem timp si pentru noi Si dimineata, si seara si, de ce nu, si la pranz. Predomina seara, ca-s mai clasica. E o regula sa ne luam vacante de cuplu. Acum o sa aniversam doi ani de la casatorie si vom pleca la Amsterdam. De cel putin 3-4 ori pe an plecam doar noi doi, iar in rest cu copii”, a declarat Anca Serea pentru click.ro.

