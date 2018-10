Prima reactie a Biancai Dragusanu, dupa ce s-a spus ca s-a cuplat cu Alex Bodi

Bianca Dragusanu agita foarte tare spiritele in ultima perioada, dupa relatia tumultoasa pe care a avut-o cu Tristan Tate, blondina a aparut in compania mai mltor barbati puternici financiar, despre care a declarat ca nu are nicio relatie de natura sentimentala. Recent, imaginile in care apare tinandu-se de mana cu Alex Bodi, un tanar misterios, au dat curs mai multor speculatii, cum ca Bianca si-ar fi gasit din nou jumatatea.

Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, a stat de vorba cu cea mai buna prietena a fostei prezentatoare si ne-a marturisit adevarul despre relatia ei cu Alex Bodi. “Totul a fost o strategie, iar toti au luat-o de buna. Alex Bodi nu este iubitul ei, nu are niciun iubit, nici chinez, nici japonez. Bianca este o femeie singura si se bucura de aceste momente“, ne-a declarat cea mai buna prietena a Biancai Dragusanu.

Bianca Dragusanu a fost casatorita cu Victor Slav, dar au divortat

Bianca Dragusanu s-a nascut pe 6 martie 1982 in Hunedoara. Vedeta si Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civila a Sectorului 3 din Bucuresti. Nunta au facut-o pe 29 septembrie 2013, iar nasi au fost Nicoleta Luciu si sotul ei Zsolt Csergo. La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, in 2014, din pacate, Bianca si Victor au divortat.

Ulterior, ei si-au reluat relatia in secret, dupa care blonda a facut totul public. Bianca Dragusanu i-a daruit o fiica lui Victor Slav. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca are si un atelier de croitorie, de unde ies adevarate capodopere vestimentare. La sfarsitul lunii iulie, vedeta si-a incheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel ca nu a mai prezentat emisiunea “Te vreau langa mine”. Ea a fost inlocuita de Andreea Mantea.

