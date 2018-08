Prima reactie a Guvernului la violentele de la proteste: Dancila vrea raport de la SRI cu cine sunt provocatorii si cum si-au facut treaba serviciile

La mai bine de 12 ore de la violentele petrecute in fata Palatul Victoria prin interventia brutala a jandarmilor asupra protestatarilor din piata, Guvernul Romaniei are o prima reactie. Mai exact, prim ministrul Viorica Dancila cere SRI un raport complet in care sa i se precizeze cine au fost provocatorii din piata si cum si-au facut serviciile de informatii datoria in a furniza datele necesare pentru identificarea acestora.