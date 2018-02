Prima reactie a Laurei Codruta Kovesi dupa anuntul lui Toader privind revocarea sa

Kovesi

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie, intr-un comunicat pe siteul pna.ro, la propunerea facuta aseara de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea sa.

„Voi urma procedura legala si ma voi prezenta, oricand este nevoie, sa raspund, punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei”, spune Laura Codruta Kovesi, potrivit unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie.

Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata. Tudorel Toader, care a prezentat joi seara un raport de 36 de pagini, ce cuprinde 20 de „categorii de acte si fapte” - acuzatii la adresa sefei DNA - spunea ca documentul va fi publicat pe site-ul institutiei, el motivandu-si astfel refuzul de a aduce clarificari si de a raspunde intrebarilor jurnalistilor prezenti la conferinta de presa care a durat 80 de minute.

Dupa anuntul ministrului Justitiei, aproximativ o mie de oameni au protestat in Piata Victoriei, strigand: „DNA sa vina sa va ia”, ”Nu scapati!”, ”Hotii”, ”Tudorel, demisia!”. Sute de persoane au iesit in strada si in alte orase din tara - Sibiu, Cluj-Napoca, Iasi sau Brasov - pentru sustinerea Laurei Codruta Kovesi si a Directiei Nationale Anticoruptie.

