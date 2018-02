Prima reactie a lui Florin Bratu dupa ce a ajuns la Dinamo: 'Este un vis implinit. Nu ma intereseaza daca am fost sau nu prima optiune'

Florin Bratu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că numirea ca antrenor al echipei Dinamo reprezintă un vis împlinit şi a subliniat că nu este interesat dacă a fost sau nu prima opţiune a conducerii. Obiectivul realist al echipei rămâne câştigarea Cupei României şi un loc cât mai sus în play-out, a mai spus Bratu.

"Mă înham la o treabă deloc uşoară, dar foarte provocatoare. Dinamo este într-o situaţie grea, complicată. Dar cu încredere pe care o am şi lucrurile învăţate, sunt sigur că putem da o altă faţă echipe. Sunt încrezător, un antrenor tânăr, cu principii, căruia îi place comunicarea, transparenţa, un antrenor care a creat o empatie foarte bună cu jucătorii, care s-a bazat pe disciplină, respect şi atitudine. Am luat decizia de a veni la clubul pe care îl îndrăgesc, cred în această echipă, nu va fi uşor, dar cu înţelepciune. Sunt foarte fericit că s-a apelat la mine, nu mă aşteptam să vină în acest moment. Este foarte greu să refuzi Dinamo. De când m-am apucat de antrenorat, am sperat să vină acest moment. Este un vis împlinit. Nu mă interesează dacă am fost sau nu prima opţiune, este cea mai mare provocare, dar şi responsabilitate, nu a fost o decizie greu de luat, mi-am dorit acest lucru", a declarat Bratu.

Pentru noul tehnician dinamovist, principalul obiectiv este reconstrucţia echipei: "Vreau un alt suflu al echipei, un spirit al acestui grup, când am luat decizia m-am uitat la lot şi am încrederea că se poate revigora această echipă. Singurul obiectiv, realist pe care îl avem este Cupa României, de care ne vom agăţa. În rest, obiectivul nostru este să terminăm cât mai aproape de locul 7. Am un staff aproape nou, cu Iulian Mihăescu şi Silviu Ion, rămâne Paolo Potocnik preparator fizic, iar antrenor cu portarii va fi Daniel Tudor. Am contract un an şi jumătate, sunt la început de drum şi sper să rămân cît mai mult. Sper ca suporterii să fie alături de mine şi de echipă, noi trebuie să rezolvăm situaţia, să dăm un suflu nou".

Bratu a mai spus că după ce îi va cunoaşte mai bine pe jucători, va decide dacă va schimba sistemul şi căpitanul. El a precizat că încă nu ştie cum i se vor adresa jucătorii, cu domnul antrenor sau Mister.

FC Dinamo Bucureşti şi antrenorul principal Vasile Miriuţă au decis, pe cale amiabilă, încheierea raporturilor contractuale. Noul antrenor al echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare este Florin Bratu.

Florin Bratu (38 de ani), a fost ultima oară ultima oară selecţioner al reprezentativei Under 18 a României.

Fost atacant al echipei din Ştefan cel Mare de-a lungul a patru sezoane (2005-2006 şi 2007-2010), Florin Bratu a câştigat Supercupa României în tricoul alb-roşu, în 2005, marcând 28 de goluri în 67 de partide pentru Dinamo în prima ligă a României.

După o carieră impresionantă ca jucător, Florin Bratu şi-a început, în urmă cu patru ani, activitatea de antrenor principal.

A antrenat Dinamo II Bucureşti (2014-2015), CS Tunari (2015-2016), Dinamo Under 19 (2016-2017) şi reprezentativa Under 18 a României (2017-2018), conform news.ro.