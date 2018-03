Prima reactie a lui Ilie Nastase, dupa ce Brigitte a dezvaluit cine e amanta lui

ilie nastase

In plin scandal cu focoasa sa sotie, Ilie Nastase a oferit primele declaratii. Dupa ce a fost prins cu presupusa amanta si a avut parte de un mega-scandal in plina strada, fostul numar unu mondial a reactionat intr-un mod vehement.

Fostul numar 1 ATP, Ilie Nastase, a reactionat in stilul caracteristic. ”Nu doresc sa comentez. Toti sunt niste nenorociti, din cauza asta nu am vrut sa intervin . Nu sunt singurul barbat care divorteaza in tara asta. Va rog sa ma lasati in pace”, a spus ”Nasty”.

Brigitte a ”denuntat-o” pe presupusa amanta a lui ”Nasty”!

In plin divort, Brigitte Sfat a izbucnit, joi, la adresa unei presupuse amante a lui Ilie Nastase, care, in acte, este inca sotul ei. Sexy-bruneta a facut public un mesaj acid in care a vizat-o pe tanara care, potrivit marturisirilor ei, s-ar iubi cu Ilie Nastase. In randurile scrise, vedeta a dezvaluit si cu ce se ocupa tanara.

